Toptorjäger bleibt: Glatzel verlängert beim HSV

Robert Glatzel hält dem Hamburger SV die Treue. Der 29-Jährige erteilt einem möglichen Transfer eine Absage und verlängert stattdessen bei den Rothosen. Bis 2027 ist der Torjäger nach offiziellen Vereinsangaben nun gebunden.

Das bisherige Arbeitspapier von Glatzel besaß eine Gültigkeit bis 2025 und beinhaltete eine heikle Klausel. Für festgeschriebene 1,5 Millionen Euro hätte er den HSV verlassen können. Mit der Verlängerung verfällt dieser Vertragspassus nun.

„Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt. Mannschaft, Club, Fans und alles Drumherum passt für mich perfekt zusammen, deshalb freue ich mich sehr, noch länger beim HSV bleiben zu können und die Ziele gemeinsam anzugehen“, so der Stürmer.

Glatzel ist seit 2021 für den HSV aktiv und ist einer der Schlüsselspieler in der Offensive. Mit 19 Toren und sieben Vorlagen war der 29-Jährige in der abgeschlossenen Saison der teaminterne Topscorer der Hamburger.

Update (16:40 Uhr): Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist auch in Glatzels neuem Vertrag eine Ausstiegsklausel enthalten. In welcher Höhe diese liegt, bleibt offen.

