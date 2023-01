Zahlreiche Klubs interessiert: Wird BVB-Talent Braaf verliehen?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten sich von der Verpflichtung von Jayden Braaf mehr versprochen. „Stand jetzt ist er noch nicht angekommen, er macht noch nicht das, was wir von ihm erwarten. […] Im August habe ich gedacht: Jetzt ist er soweit. Dasselbe habe ich im September und Oktober gedacht. Mittlerweile ist das Jahr fast rum. Seine Entwicklung ist bislang nicht zufriedenstellend“, sagte Ingo Preuß im Dezember gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Der 64-Jährige ist Teammanager bei der zweiten Mannschaft des BVB – nur für diese kam Braaf bislang zum Einsatz. Magere sieben Drittliga-Einsätze stehen für den 20-jährigen Niederländer seit seinem Wechsel von Manchester City zum BVB im Sommer zu Buche.

Mehr Spielpraxis gewünscht

Zeit, dass sich etwas ändert, denken offenbar auch die Schwarz-Gelben. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist der Klub bereit, Braaf zu verleihen. Zahlreiche Klubs seien am Offensivspieler interessiert. Das Ziel des BVB sei es, dem 20-Jährige zu so viel Spielpraxis wie möglich zu verhelfen.

In Dortmund bekommt er sie nicht, zumal er auch in der zweiten Mannschaft nicht gesetzt ist. Trainer Ingo Preußer zuletzt gegenüber den Ruhr Nachrichten: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir Erwartungen an ihn haben, die er noch nicht erfüllen konnte, weil er körperlich noch nicht so weit ist.“ Während seiner Leihe könnte Braaf, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, daran arbeiten.