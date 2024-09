Saudis wütend auf Neymar | Mbappé-K.o. für das Derby

Neymar jettet um die Welt

Neymar sorgt mal wieder für Stress. Der 32-jährige Angreifer fällt seit Oktober vergangenen Jahres mit einem Riss des Kreuzbands und des Meniskus im linken Knie aus. Diesen zog sich der Brasilianer in einem Qualifikationsspiel seines Landes gegen Uruguay (0:2) zu. Seitdem wartet sein Klub Al Hilal auf die Rückkehr des Stars, der seit seinem Wechsel im Sommer 2023 lediglich fünf Spiele für den saudischen Klub bestritten hat. Diese wird sehnlichst erwartet, verzögert sich allerdings immer weiter. „Bei Hilal ist man sich darüber im Klaren, dass seine Rückkehr schon längst hätte erfolgen sollen und dass einige seiner Verhaltensweisen abseits des Spielfelds nicht sehr professionell waren – man spricht von einigen Beiträgen in seinen sozialen Netzwerken, die auf Neys Vernachlässigung hindeuten würden“, berichtet nun die ‚Marca‘.

Dort sieht man den Brasilianer um die Welt jetten, mal bei einem Poker-Event, mal bei der Formel 1, mal auf Partys. Dies schmeckt seinem Klub überhaupt nicht, denn Neymar sollte das große Aushängeschild von Al Hilal und der Saudi Pro League werden. Das ließ sich sein Arbeitgeber auch einiges kosten. „Nimmt man die 100 Millionen Euro, die Neymar pro Jahr verdient, so kostet jedes Spiel Hilal rund 20 Millionen“, rechnet ‚Marca‘ vor. Dazu kommt noch die Ablöse von 90 Millionen, für die der Rechtsfuß von Paris St. Germain losgeeist wurde. Vor dem kommenden Januar ist mit einem Comeback nicht zu rechnen, weshalb Al Hilal seinen Star auch bisher nicht für die Liga nominiert hat.

Auch Kylian Mbappé kann seinem Klub aktuell nicht weiterhelfen. Der Franzose zog sich im Ligaspiel gegen Deportivo Alavés (3:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und ist in den kommenden Wochen zum Zuschauen gezwungen. Besonders im Derby gegen Atlético Madrid am Sonntag (21 Uhr) werden die Königlichen ihren neuen Stürmerstar vermissen. Unter dem Titel „Mbappé K.o. für das Derby“ ordnet die ‚as‘ den Ausfall ein: „Ein Verlust, der bedeutend und schmerzhaft ist. Das Fehlen von Mbappé würde in jeder anderen Mannschaft für Angstschweiß sorgen. Obwohl er noch nicht der blendende Spieler ist, auf den Madridismo wartet, sind seine Geistesblitze mehr als genug, um die Art von Wirkung zu erahnen, die er bald erzeugen wird.“

Die ‚Marca‘ rechnet vor: „Die Verletzung, die er sich zugezogen hat, erfordert normalerweise drei Wochen Pause. Der Franzose hatte sich auf sein erstes großes Duell gefreut, aber es wird noch dauern“. Während ‚Relevo‘ Trainer Carlo Ancelotti Vorwürfe macht, den Neuzugang bereits jetzt verheizt zu haben: „Die Verletzung von Mbappé scheint kein Zufall zu sein. Der Stürmer ist neben Valverde und Courtois der einzige Spieler der ersten Mannschaft, der in allen neun Spielen der Saison in der Startelf stand. Er ist außerdem der Spieler mit den drittmeisten gespielten Minuten (783). Dieser Mangel an Erholung nach einem langen Sommer mit der französischen Nationalmannschaft und einigen Urlauben hat sich bemerkbar gemacht.“