Darmstadt zeigt Interesse an Belgien-Talent

Der SV Darmstadt 98 möchte sich im Abwehrzentrum verstärken. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, haben die Lilien ein Auge auf Lucas Noubi von Standard Lüttich geworfen. Demzufolge befinden sich beide Parteien in Gesprächen, um die Möglichkeit eines Abschieds des 19-Jährigen aus Belgien zu diskutieren.

Für Les Rouches kam der Belgier bislang saisonübergreifend 45 Mal zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit durfte das Eigengewächs dagegen nur in zwei Spielen mitwirken. Sein Vertrag in Lüttich läuft zum Saisonende aus.