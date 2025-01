City holt Streikprofi Bah und verleiht ihn weiter

Juma Bah erzwingt seinen Wechsel von Real Valladolid zu Manchester City und landet trotzdem zunächst in der Ligue 1. Wie der englische Meister und der RC Lens bekanntgeben, wechselt der 18-Jährige direkt nach Nordfrankreich weiter. Bis zum Saisonende wird der Innenverteidiger nach Lens verliehen. Dort soll er den zu den Skyblues abgewanderten Abdukodir Khusanov (20) ersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bah hatte in den vergangenen Tagen seinen Ex-Klub Valladolid über seinen Berater unter Druck gesetzt und das Mannschaftstraining bestreikt, um zu City wechseln zu können – offenbar mit Erfolg. Der Nationalspieler von Sierra Leone war Stammspieler in Valladolid, stand in dieser Saison in zwölf La Liga-Partien für die Albivioletas auf dem Platz.