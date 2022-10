Schalke macht erneut Millionen-Verlust

Für den FC Schalke bleibt die finanzielle Situation prekär. Für das erste Halbjahr 2022 vermelden die Königsblauen einen Umsatz von 55,9 Millionen Euro. Der Konzernverlust konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ganz leicht von 21 Millionen auf 19,9 Millionen Euro gedrückt werden.

Etwas abgebaut werden konnte der enorme Berg an Verbindlichkeiten von 183,5 Millionen Euro auf 181,9 Millionen Euro. „Den eingeschlagenen Konsolidierungskurs“ habe man fortgesetzt, lässt die Klubspitze in ihrer Mitteilung wissen. Vor allem aber der Gang in die zweite Liga, der sich mit einem Minus von über 50 Millionen Euro in den Büchern niederschlägt, verhinderte ein besseres Halbjahresergebnis.