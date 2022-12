Hummels: Alle Zeichen auf Verlängerung

Es lässt sich vermuten, dass Mats Hummels das Abschneiden der DFB-Elf bei der WM zumindest mit einem kleinen lachenden Augen registriert hat. So tief die Enttäuschung über die Nichtnominierung für Katar saß, so groß dürfte jetzt die Erleichterung sein, keine Verantwortung für das bittere Aus in der Gruppenphase tragen zu müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erleichterung dürfte bei Hummels bald auch in anderer Hinsicht verspüren. Anfang des nächsten Jahres soll seine mittelfristige Zukunft geklärt sein. Der ‚Sport Bild‘ zufolge spricht nahezu alles dafür, dass diese weiter bei Borussia Dortmund liegt. Der Innenverteidiger selbst habe sich bereits grundsätzlich auf einen Verbleib über den Sommer hinaus festgelegt.

Lesen

„Jeder will ihn“: PSG-Boss spricht über Bellingham und Ronaldo

Ein Jahr plus Option

Bei den BVB-Bossen stoße dieses Anliegen auf Gegenliebe, somit sei die Verlängerung des auslaufenden Vertrags „nur noch Formsache“. Nach dem Jahreswechsel wollen sich beide Seiten laut dem Fachmagazin zusammensetzen. Geplant sei ein weiteres Vertragsjahr, an dem sich per Option ein weiteres anschließen lässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während das Thema Hummels-Verlängerung bald von der BVB-Agenda verschwunden sein dürfte, wandert der Blick von Sportdirektor Sebastian Kehl nach außen. Wie die ‚Sport Bild‘ weiter berichtet, haben sich die Schwarz-Gelben auf eine Verstärkung beider Außenverteidiger-Positionen verständigt. Für hinten links bleibt der im Sommer ablösefreie Ramy Bensebaini (27, Borussia Mönchengladbach) der Wunschkandidat.