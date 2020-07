Sané in München gelandet

Der nächste Schritt ist getan: Leroy Sané ist soeben mit einem Privatflugzeug in München gelandet. Das berichtet ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk. Am morgigen Donnerstag steht der Medizincheck beim FC Bayern an.

Laut ‚Sport1‘ bleibt Sané gleich in Deutschland. Eine Rückkehr zu Manchester City ist ausgeschlossen, der 24-jährige deutsche Nationalspieler will die Vorbereitung beim FC Bayern voll durchziehen. Sané wird bis 2025 unterschreiben und kostet um die 50 Millionen Euro Ablöse plus etwaige Boni.