VfB mit klarer Haltung zu Stiller & Woltemade

Trotz einiger Interessenten sollen Angelo Stiller und Nick Woltemade dem VfB Stuttgart auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, blocken die Schwaben sämtliche Unterredungen über die beiden Leistungsträger bereits im Vorfeld ab. Beide nehmen demzufolge wichtige Rollen in den Planspielen des DFB-Pokalsiegers ein. Dies soll sich im Fall von Woltemade zudem zeitnah in den Gehaltszahlen widerspiegeln. Das Salär des 23-jährigen Angreifers soll nach dessen starker Debütsaison im VfB-Dress angehoben werden.

Stiller, der in den vergangenen Wochen mit Topklubs wie Real Madrid und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, wurde von Sebastian Hoeneß für unverkäuflich erklärt. Laut dem Bericht machte der Erfolgstrainer bei seiner Vertragsverlängerung im März zur Bedingung, dass der Mittelfeldchef keinesfalls vor 2026 abgegeben werden darf. Der 24-Jährige verfügt in seinem Vertrag bis 2028 zwar über eine Ausstiegsklausel, die bei etwa 40 Millionen Euro liegen soll. Diese kann Stuttgart dem Sechser allerdings gegen eine Gebühr von zwei Millionen Euro abkaufen. Sollte jedoch ein unmoralisches Angebot jenseits der 50 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler eingehen, könnte die Haltung des VfB intern noch einmal überprüft werden, so der ‚kicker‘.