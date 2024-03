Woltemade-Zukunft: Werders klarer Wunsch

Beim SV Werder Bremen würde man sehr gerne auch in Zukunft auf Angreifer Nick Woltemade setzen können. Trainer Ole Werner machte nach der gestrigen Partie gegen VfL Wolfsburg (0:2) keinen Hehl aus seinem Wunsch: „Ich würde sehr gerne mit ihm weiterarbeiten. Ich glaube, er kriegt mehr und mehr einen Rhythmus bei uns, zeigt das auch in ganz vielen Ansätzen, was ihn auszeichnet.“

Leiter Profifußball Clemens Fritz ist derselben Meinung: „Wir sind in Gesprächen, und natürlich wünschen wir uns, dass sich Nick für Werder entscheidet.“ Nach aktuellem Stand läuft der Vertrag des 22-Jährigen zum Saisonende aus. „Aktuell ist noch keine Entscheidung gefallen“, führt Fritz weiter aus, „wir würden uns freuen, wenn er bei uns bleibt. Ich bin da nach wie vor im gleichen Gemütszustand.“ Mit der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart schielen zwei Bundesligakonkurrenten auf einen ablösefreien Transfer von Woltemade. Das Werder-Eigengewächs wartet in dieser Saison trotz 23 Teilzeiteinsätzen auf seine erste direkte Torbeteiligung.