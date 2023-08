Bayern akzeptiert Sommer-Angebot

Der ins Rollen gekommene Wechsel von Yann Sommer zu Inter Mailand schreitet weiter voran. Laut Gianluca Di Marzio hat der FC Bayern mittlerweile das Angebot über sechs Millionen Euro für den Schweizer Torhüter akzeptiert. Derzeit werden dem Bericht zufolge die letzten Details des Deals geklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieses Wochenende wird Sommer nach Italien reisen, um am kommenden Montag den Medizincheck bei den Nerazzurri zu absolvieren. Lange hatten sich die Verhandlungen um den 34-Jährigen hingezogen. Am heutigen Freitag kam jedoch Bewegung in den Kaugummi-Transfer, da Inter wenige Tage vor Saisonstart die Geduld mit den Münchnern verlor. Zuletzt standen vier Millionen Euro plus Boni für Sommer im Raum. Nun sorgt die verbesserte Offerte von Inter für den Durchbruch.