Profivertrag für Kölns Smajic

Nachwuchshoffnung Rijad Smajic unterschreibt seinen ersten Profivertrag beim 1. FC Köln. Dies geben die Geißböcke offiziell bekannt. Der 18-jährige Innenverteidiger unterzeichnet nach Angaben des Bundesligisten einen Kontrakt bis 2025. Seit Saisonbeginn trainiert Smajic regelmäßig mit den Profis.

„Rijad hat bereits in der Sommervorbereitung gezeigt, wie groß sein Potenzial ist. Wir sehen in jedem Training, dass er hart für sein Ziel arbeitet, Fußballprofi zu werden. Er ist zielstrebig, wissbegierig und bodenständig. Wenn er auch zukünftig so konsequent dran bleibt, dann kann er den Durchbruch schaffen“, sagt Geschäftsführer Christian Keller.