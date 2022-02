Schlotterbeck über „nächsten Schritt“ – Austausch mit Bayern?

Nico Schlotterbeck hielt Avancen anderer Klubs im abgelaufenen Winter-Transferfenster stand. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät der Abwehrspieler des SC Freiburg: „Obwohl auch im Winter Angebote kamen, war für mich klar, dass ich in Freiburg bleiben werde.“ Im Sommer könnte dies allerdings anders aussehen: „Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich den nächsten Schritt woanders machen sollte, werde ich das tun.“

BVB, Bayern oder doch ins Ausland?

Möglichkeiten hat Schlotterbeck offenbar zur Genüge. Der 1,91 Meter große Shootingstar steht unter anderem bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf der Liste. Auf die Frage nach einem Austausch mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic will sich Schlotterbeck jedoch nicht in die Karten schauen lassen: „Ich sage hier weder nein noch ja.“ Er müsse „nicht alles kommentieren“, so der Linksfuß weiter.

Ende des vergangenen Jahres ließ Schlotterbeck wissen, er sei kein Typ, „der unbedingt in England oder Spanien spielen will“. Nun relativiert der Freiburger seine damaligen Aussagen ein wenig. Bei einem „reizvollen Angebot“ aus den genannten Ländern „würde ich mir das natürlich auch anschauen“, so der Nationalspieler.