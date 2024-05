Übereinstimmende Berichte: Flick wird Barça-Trainer

Hansi Flick wird in der kommenden Saison Trainer des FC Barcelona sein. Das berichten am heutigen Freitagvormittag unter anderem die klubnahen Medien ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Jijantes FC‘ übereinstimmend.

Flick folgt demzufolge im Sommer auf den aktuellen Trainer Xavi, der noch am abschließenden Spieltag in der Liga auf der Bank der Katalanen Platz nehmen wird. Am Montag soll dann Flick vorgestellt werden. Die genauen Vertragsdetails sind noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach erhält der 59-Jährige bei Barcelona einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison.

Laporta gilt als Flick-Fan

Barça-Präsident Joan Laporta gilt als Flick-Fan und machte sich intern für eine Verpflichtung stark. Insbesondere die Sextuple-Saison mit dem FC Bayern im Jahr 2020 soll ihn nachhaltig beeindruckt haben. Auf dem Weg dahin schlugen Flicks Bayern den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League mit 8:2.

Zuletzt arbeitete Flick beim DFB. Dort wurde der Heidelberger im September 2023 allerdings nach schwachen zwei Jahren als erster Bundestrainer der Geschichte entlassen.