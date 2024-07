Stolze Kaufoption: Eintracht macht bei Kristensen alles klar

Das ging schnell: Eintracht Frankfurt wollte die Verpflichtung von Rasmus Kristensen bis zum Montag eintüten. Dann nämlich macht sich der Bundesligist auf den Weg ins Trainingslager in den USA. Und es ist den Verantwortlichen offenbar gelungen, rechtzeitig Nägel mit Köpfen zu machen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollte der 27-jährige Rechtsverteidiger am gestrigen Donnerstagabend in Frankfurt landen. Es wird angestrebt, den Deal bis zum Abflug in drei Tagen nach Kentucky abzuwickeln. Allzu viele Hürden sind nicht mehr zu nehmen.

Eintracht: Kristensen-Deal bis Montag fix?

Denn Fabrizio Romano zufolge wurde mit Leeds United eine Leihe inklusive Kaufoption ausgemacht. Für umgerechnet 17,8 Millionen Euro könnte die Eintracht den dänischen Nationalspieler 2025 fest an Bord holen. Zudem sei der Medizincheck für den heutigen Freitag anberaumt. Schon die abgelaufene Spielzeit verbrachte Kristensen auf Leihbasis bei der AS Rom.

Übrigens: Die Hessen hätten den Defensivspieler auch jetzt schon festverpflichten können. In seinem auf der Insel bis 2027 gültigen Arbeitspapier ist nämlich eine Ausstiegsklausel enthalten, die sich auf 15 Millionen Euro belaufen soll. Allerdings möchte sich der Bundesligist offenbar erst ein genaueres Bild von Kristensen machen, bevor man so tief in die Tasche greift.