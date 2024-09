Zoff um Tah & Wirtz: Eberl und Carro begraben Kriegsbeil

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl und Bayer Leverkusens CEO Fernando Carro haben ihren teils öffentlich ausgetragenen Streit offenbar beigelegt. Laut der ‚Bild‘ ging Eberl am Rande des gestrigen Topspiels in der Allianz Arena auf Carro zu und reichte ihm die Hand. Ende August bei der Champions League-Auslosung in Monaco war ein Handschlag zwischen den Streithähnen noch ausgeblieben, es folgte eine hitzige Diskussion. Nun soll die Aussprache erfolgt sein.

Hintergrund: Rund um die gescheiterten Verhandlungen um einen Bayern-Wechsel von Leverkusens Jonathan Tah (28) hatte Carro sich im August zu der Aussage hinreißen, er „halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Ich würde nicht mit ihm verhandeln“. Man sei von der „persönlichen Attacke […] enorm irritiert“, teilten daraufhin die Münchner mit.

Auch Jahre zuvor hatte es schon geknallt, als Eberl noch für Borussia Mönchengladbach tätig war und Florian Wirtz (21) Anfang 2020 vom 1. FC Köln nach Leverkusen wechselte. Eberl verwies auf ein Abkommen zwischen den Klubs vom Rhein, sich gegenseitig keine Jugendspieler wegzuschnappen – Carro aber erfuhr, dass Eberl selbst probiert hatte, Wirtz nach Gladbach zu holen.

Pikant: Für den kommenden Sommer steht Wirtz auf der Wunschliste der Bayern ganz weit oben. Als Ablöse stellt man sich in Leverkusen bis zu 150 Millionen Euro vor, während die Bayern um die 100 Millionen im Sinn haben. Die Wege von Eberl und Carro dürften sich also früher oder später wieder kreuzen.