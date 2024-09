Überraschend niedrig: Bayerns Preisvorstellung bei Wirtz

Am Wochenende kommt es zum großen Aufeinandertreffen der beiden Wunderkinder des deutschen Fußballs. Im Spitzenspiel der Bundesliga empfängt der Rekordmeister Bayern München am Samstagabend (18:30 Uhr) den amtierenden Champion Bayer Leverkusen. Es wird auch das Duell zwischen Jamal Musiala (21) und Florian Wirtz (21). Beide haben in der Nationalelf bereits bewiesen, dass sie auch zusammen zaubern können. Wenn es nach den Münchnern geht, sollen die beiden Offensivspieler das auch bald auf Klubebene tun.

Während der Rekordmeister an der Vertragsverlängerung von Musiala arbeitet, träumt er auch weiter von einer Verpflichtung des Leverkuseners Wirtz. Diese soll der Klub anstreben, auch wenn es kein günstiges Unterfangen wird. Noch im Frühjahr verkündete Bayer-Boss Fernando Carro in einem viel beachteten Radiointerview, dass Leverkusen seinen Edeltechniker „nie für weniger als 150 Millionen gehen lassen“ würde. Doch er FCB scheint da andere Vorstellungen zu haben, wie die ‚Abendzeitung‘ nun berichtet.

Bayern möchte Preis ordentlich drücken

Demzufolge gehen die Verantwortlichen des Tabellendritten der vergangenen Saison davon aus, dass Wirtz im kommenden Sommer deutlich günstiger zu haben wäre. Maximal rund 100 Millionen Euro soll der Nationalspieler kosten – Bayern möchte den Preis also um gleich ein Drittel nach unten drücken. Man darf gespannt sein, was Leverkusen von dieser Preisvorstellung hält.

Zudem werden die Münchner auch nicht die einzigen sein, die um den Spielmacher mitbieten werden. Real Madrid gilt ebenfalls weiterhin als Interessent. Und auch aus der Premier League wird Wirtz beobachtet. Der FC Arsenal soll neben Manchester City ebenfalls in den Poker um den Rechtsfuß einsteigen wollen. Wirtz selbst betonte kürzlich, dass er noch gar keine Wechselidee im Kopf habe und sich mit dem Thema derzeit nicht beschäftigen möchte. Dies gilt allerdings wohl maximal bis zum kommenden Frühjahr.