Werder-Überraschung: Erster Sommer-Transfer fix

Werder Bremen hat allem Anschein nach den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit sicher. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, ist der Österreicher Marco Grüll (25) bereits klar mit den Grün-Weißen und hat beim Bundesligisten einen ab 1. Juli gültigen Vertrag unterschrieben. Vorher läuft das Arbeitspapier bei Rapid Wien aus.

Grüll wechselt deshalb ablösefrei an den Osterdeich. In den vergangenen Wochen wurde der Flügelstürmer zwar schon bei Werder gehandelt, dass beide Seiten aber bereits zu einem Abschluss gekommen sind, kommt dann doch überraschend. Auch den Bundesliga-Rivalen Union Berlin und Mainz 05 wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Schlussendlich hat sich nun aber offenbar Werder durchgesetzt und kann im Sommer eine Verstärkung für die offensiven Flügel begrüßen. Starke zwölf Tore und sechs Vorlagen hat Grüll wettbewerbsübergreifend in dieser Saison im Rapid-Trikot gesammelt. An dieser Quote wird er bei seinem künftigen Arbeitgeber anknüpfen wollen.