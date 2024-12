Übernimmt Gisdol bei Besiktas?

Nach seiner erfolgreichen Zeit als Trainer von Samsunspor könnte Markus Gisdol erneut bei einem Verein aus der Süper Lig anheuern. Der 55-jährige Übungsleiter wird von ‚Sabah Spor‘ mit einem Engagement bei Besiktas in Verbindung gebracht. Dem Bericht der türkischen Tageszeitung zufolge wurde Gisdol dem Traditionsklub aus Istanbul angeboten.

Erst am vergangenen Samstag war Giovanni van Bronckhorst bei Besiktas entlassen worden. Die Schwarzen Adler stehen in der Tabelle nur auf Rang fünf, sind seit fünf Partien in der Liga sieglos und haben bereits 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray. In der Europa League sieht die Bilanz ähnlich schwach aus. Derzeit rangiert Besiktas (sechs Punkte, 5:11 Tore) nur auf Platz 22 und droht noch aus den Qualifikationsrängen für die Zwischenrunde herauszurutschen.