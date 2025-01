Dritter Neuzugang: Kiel holt Nekic

https://www.holstein-kiel.de/news-profis/kroate-ivan-nekic-neu-bei-der-ksv/

Kroate Ivan Nekić neu bei der KSV

Unsere KSV Holstein verpflichtet den Innenverteidiger Ivan Nekić. Der 24-Jährige wechselt vom Tabellenfünften der ersten kroatischen Liga, NK Varaždin, an die Kieler Förde. „Mit Ivan Nekić gewinnen wir eine weitere Alternative für unsere Defensivreihe“, so Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport der KSV. „Wir trauen ihm zu, sich hier schnell einzuleben und in die Mannschaft zu integrieren, […]