BVB: Überraschender Özcan-Abnehmer gefunden?

Beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) stand Salih Özcan (26) am Samstagabend nicht im Kader. Die klare Botschaft an den Mittelfeldspieler, wie im Übrigen auch an den ebenfalls aussortierten Youssoufa Moukoko (19): Die Perspektive in Dortmund ist schlecht, ein Transfer erwünscht.

Während bei Moukoko schon mehrere Deals knapp scheiterten, gibt es jetzt bei Özcan eine neue konkrete Spur. Zuschnappen will angeblich Zweitligist Hannover 96. Die in Hannover ansässige Zeitung ‚Neue Presse‘ berichtet, dass die Niedersachen um eine Leihe bemüht sind.

Ob der Schritt in die zweite Liga für Özcan überhaupt infrage kommt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Zuletzt war der bis 2026 gebundene türkische Nationalspieler immerhin ein Thema bei Olympique Marseille, Stade Rennes und Olympique Lyon.

Auf Platz zwei liegend weckt Hannover nach drei Spieltagen zumindest mal erste leise Hoffnungen, am Aufstiegsrennen teilzunehmen. Im DFB-Pokal war dagegen in der ersten Runde gegen Drittligist Arminia Bielefeld Schluss (0:2).