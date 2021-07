VfB erkundigt sich nach Simy

Der VfB Stuttgart hat angeblich ein Auge auf Stürmer Simy geworfen. Wie der italienische Journalist Alfredo Pedulla berichtet, haben sich die Schwaben mit Sportdirektor Sven Mislintat nach dem Angreifer vom FC Crotone erkundigt. Simy besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro, soll aber günstiger zu haben sein.

Für Crotone schoss der 29-jährige Nigerianer in der Vorsaison 20 Tore in der Serie A. Den Abstieg in die zweite Liga konnte er damit aber nicht verhindern. Für den VfB dürfte der 1,98 Meter große Torjäger aber nur dann ein Thema werden, wenn der ähnlich lange Sasa Kalajdzic (24) noch seine Koffer packt.