Schalke: Notfall-Plan mit Funkel?

Sieben Punkte wollte der FC Schalke 04 aus den letzten drei Spielen vor der Weihnachtspause holen. Schon jetzt haben die Königsblauen dieses Ziel verfehlt. Nach einem 2:2 in Augsburg und der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Freiburg steht ein mickriger Zähler zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag geht es für S04 gegen Arminia Bielefeld. Für Manuel Baum könnte es das letzte Spiel als Schalke-Trainer sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stellte Sportchef Jochen Schneider bei der Verkündung der Sieben-Punkte-Vorgabe intern auch einen „Feuerwehrmann-Plan“ in Aussicht, für den Fall, dass das Ziel nicht erreicht werden würde. Sollte Schneider seinen Worten treu bleiben, wäre Baum also – wenn überhaupt – nur bei einem deutlichen Sieg gegen Arminia noch tragbar.

Stevens empfiehlt Funkel

Vereinsintern beschäftigen sich Teile der Führungsetage offenbar bereits mit der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Huub Stevens, Schalke-Ikone und Mitglied des Aufsichtsrats, soll dem Vorsitzenden des Gremiums, Dr. Jens Bechta, schon Anfang der Woche eine Baum-Entlassung nahegelegt haben. Stevens habe diesen Vorschlag auf „Initiative einiger Ex-Spieler“ unterbreitet, so die ‚Bild‘.

Einen Nachfolgekandidaten hat der Niederländer offenbar auch bereits im Blick. Stevens soll sich für die Verpflichtung von Friedhelm Funkel starkgemacht haben. Der 67-Jährige stand zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und ist seit Beginn des Jahres ohne Verein. Stevens sieht in dem gebürtigen Neusser offenbar den „Feuerwehrmann“, der Schalke vor dem Abstieg bewahren kann. Ob Sportchef Schneider das auch so sieht, ist unklar.