10 Millionen: Alberto vor Lazio-Abschied

Luis Alberto (31) verlässt die europäischen Fußballbühne. Nach Informationen des Journalisten Matteo Moretto, der unter anderem für ‚Relevo‘ schreibt, hat sich der spanische Offensivspieler mit dem katarischen Erstligisten Al Duhail SC grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wird erwartet, dass auch mit der SSC Neapel zeitnah eine finale Einigung erzielt wird. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro. Vertraglich ist Alberto eigentlich noch bis 2027 an die Italiener gebunden, aber bereits im April kündigte er forsch seinen Wechsel an.