Medien: Osako vor Werder-Abschied

Yuya Osako steht bei Werder Bremen offenbar unmittelbar vor dem Absprung. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt der 31-jährige Offensivspieler in seine japanische Heimat zu Erstligist Vissel Kobe. Von seinen Teamkollegen habe Osako sich schon verabschiedet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Bild‘ wird der Transfer zeitnah verkündet. Am heutigen Donnerstag gab Werder bekannt, der Japaner fehle im Pokalspiel gegen den VfL Osnabrück (Samstag, 15:30 Uhr) aufgrund von Verletzungsproblemen – dahinter steckt aber allem Anschein nach der anstehende Wechsel.

Osakos Vertrag in Bremen läuft bis 2022, der Zweitligist kassiert also zumindest noch eine geringe Ablöse. In den ersten beiden Saisonspielen stand Osako, der 2018 vom 1. FC Köln gekommen war, noch in der Startelf von Markus Anfang.