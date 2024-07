Nach Varane: Schnappt sich Como den nächsten großen Namen?

Nach der Verpflichtung von Raphaël Varane (31) plant Como 1907 allem Anschein nach den nächsten Transfercoup. Informationen der ‚Tuttosport‘ zufolge ist der Serie A-Aufsteiger nun auch an Angreifer Memphis Depay interessiert, der nach seinem Abschied von Atlético Madrid Ende Juni ablösefrei zu haben ist.

Der 30-Jährige stand von Januar 2023 an in Madrid unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam er auch verletzungsbedingt vorrangig als Joker zum Einsatz. Bei der Europameisterschaft lief Depay in allen sechs Spielen von Beginn an auf und hatte mit jeweils einem Tor und einer Vorlage seinen Anteil am Halbfinal-Einzug der Niederlande.

Auch wenn dessen Karriere auf Klubebene zuletzt stagnierte, wäre eine Verpflichtung von Depay eine große Nummer für Como. Vor dem Wechsel zu Atlético war der Oranje-Star für den FC Barcelona, Olympique Lyon, Manchester United und die PSV Eindhoven im Einsatz. Mit 46 Treffern ist er der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Elftal.