Kökcü schießt gegen Schmidt & Benfica

Mit seinem Wechsel zu Benfica ist Orkun Kökcü keinesfalls zufrieden. Der Mittelfeldspieler ließ im Interview mit ‚De Telegraaf‘ ordentlich Dampf ab: „Meine Situation hier bei Benfica ist nicht das, was ich erwartet habe.“ Der 23-Jährige nimmt auch Trainer Roger Schmidt in die Kritik: „Roger Schmidt sagte mir, dass ich eine ähnliche Rolle wie bei Feyenoord haben würde.“ Die Realität sieht den Schilderungen Kökcüs zufolge aber anders aus.

„Von Anfang an gaben sie mir nie das Gefühl, wichtig zu sein“, beschwert sich der 24-fache türkische Nationalspieler. Satte 25 Millionen Euro bezahlten die Portugiesen im vergangenen Sommer an Feyenoord, um sich die Dienste von Kökcü zu sichern. Insgesamt stehen für Kökcü drei Tore und zehn Assists in 34 Pflichtspielen für die Adler zu Buche. Kein allzu schlechter Wert, für den Achter aber ganz offensichtlich nicht ausreichend.