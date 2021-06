Piräus verpflichtet Kunde aus Mainz

Olympiakos Piräus schlägt auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler in der Bundesliga zu. Wie der Klub vermeldet, wechselt Pierre Kunde Malong vom FSV Mainz 05 in den Süden Europas.

„Das letzte Jahr war für Kunde Malong nicht einfach, zur sportlich schwierigen Situation kamen für ihn viele verletzungsbedingte Zwangspausen hinzu. Er hat nun den Wunsch geäußert, dass er seiner Karriere woanders einen neuen Impuls geben und einen Neustart wagen möchte. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Wir wünschen Kunde alles Gute und vor allem Gesundheit für seine nächste Aufgabe bei Olympiakos“, sagt 05-Sportdirektor Martin Schmidt.

Dem Vernehmen zahlt Olympiakos eine Ablöse von etwas weniger als zwei Millionen Euro. 2018 hatten die 05er für die Dienste des Kameruners noch knapp das Vierfache (7,5 Millionen Euro) an Atlético Madrid überwiesen.

In seinen drei Spielzeiten in Mainz absolvierte der Rechtsfuß 70 Pflichtspiele und steuerte neben einem Assist auch vier eigene Treffer bei. Allerdings datiert sein letzter Einsatz für die Rheinhessen bereits auf den 19. Dezember 2020. Nun schlägt Kunde in Griechenland ein neues Kapitel auf.