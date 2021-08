Medien: Messi unterschreibt heute bei PSG

Lionel Messi wird angeblich in Kürze seinen Vertrag bei Paris St. Germain unterschreiben. Wie die renommierte argentinische Journalistin Veronica Brunati berichtet, wird die Präsentation des argentinischen Superstars am heutigen Dienstag um 10:00 Uhr erfolgen. In Paris winkt dem Ausnahmekönner ein Zweijahresvertrag mit Option.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kürzlich berichtete die ‚L’Équipe‘, dass Messi am Sonntagabend, spätestens aber am gestrigen Montagmorgen seinen Medizincheck bei PSG absolvieren wird. Der 34-Jährige hatte zuletzt auf einer Abschiedspressekonferenz unter Tränen bekräftigt, dass er ursprünglich beim FC Barcelona bleiben wollte. Die Liga-Regularien machten eine Verlängerung jedoch unmöglich. Nun sieht alles nach einem Wechsel in die französische Hauptstadt aus.