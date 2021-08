PSG: Messi-Medizincheck steht an

Der Transfer von Lionel Messi zu Paris St. Germain könnte zeitnah über die Bühne gehen. Laut der ‚L’Équipe‘ wird der 34-Jährige noch am heutigen Sonntag in die französische Hauptstadt reisen. Noch am Abend, spätestens aber am morgigen Montagmorgen, soll La Pulga dann seinen Medizincheck bei PSG absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend seien auch die Verhandlungen mit den Parteien weit fortgeschritten. Ein Treffen am heutigen Sonntag habe fast zu einer Einigung geführt, nur noch kleine Details seien zu klären. Messi hatte sich jüngst von Barça verabschiedet und dabei bestätigt, dass PSG Interesse zeigt.