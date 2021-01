Evertons Bernard in die Wüste

Der Brasilianer Bernard wird den FC Everton noch bis zum Deadline Day am kommenden Montag verlassen. Nach FT-Informationen will der saudi-arabische Klub al-Nasr den 28-jährigen Flügelspieler samt Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro ausleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bernard war 2018 ablösefrei von Shakhtar Donetsk nach Liverpool gewechselt. Bei den Toffees spielt der 14-fache Nationalspieler aber eher eine Nebenrolle. In der laufenden Saison sammelte er überschaubare elf Pflichtspieleinsätze und drei Torbeteiligungen.