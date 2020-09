Bayern - Sevilla 2:1 | Die Noten zum Spiel

Die Bayern dominierten von Beginn an die Partie und hatten die deutlich größeren Spielanteile. Gegen griffige Spanier konnte der Triple-Sieger aber zunächst nicht gewohnt sein Spiel aufziehen und war im letzten Spieldrittel nicht zwingend genug. Der Europa League-Sieger nutzte seine einzige Chance und ging per Ocampos-Elfmeter mit 1:0 in Führung. Goretzka glich nach sehenswerter Vorarbeiter von Lewandowski und vor allem Müller aus zum 1:1-Pausenstand.

Sevilla kam mit Schwung aus der Kabine und konnte in der Anfangsphase Druck auf das Tor von Manuel Neuer ausüben. Richtig gefährlich wurde der La Liga-Klub aber nicht. Die Bayern übernahmen nach der anfänglichen Drangphase wieder das Heft des Handelns und gingen durch Lewandowski auch in Führung, nach kurzem Kontakt mit dem VAR wurde der Treffer aber aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung des Polens zurückgenommen. Auf der Gegenseite sicherte Neuer in der 87. Minute per Glanztat gegen En-Nesyri die Verlängerung.

In der Verlängerung klappten beide Mannschaften die Visiere hoch. Zunächst hatten die Andalusier zwei Großchancen, in der Folge antworteten die Bayern stürmisch, allerdings wie ganz zu Beginn der Partie nicht zwingend genug. Bis sie einen Eckball geschenkt bekamen, in dessen Folge Martínez per Kopf zum 2:1 trifft. Der Spanier, der die Bayern nach acht Jahren verlassen wird, verabschiedet sich mit seinem sage und schreibe 23. Titel.

Die Torfolge

13' Ocampos: Von rechts segelt der Ball in den Sechzehner, den de Jong zurück in die Mitte köpft. Dort rauscht Rakitic an, der von Alaba leicht an der Hüfte touchiert wird und fällt. Ein Elfer, den man sicher nicht geben muss. Ocampos verlädt Neuer und trifft flach links.

34' Goretzka: Mit dem Außenrist chippt Müller den Ball über die Abwehrreihe auf den gestarteten Lewandowski, der den Ball clever in der Rückraum auf den mit aufgerückten Goretzka ablegt. Der Mittelfeldspieler nimmt die Vorlage direkt und schiebt überlegt mit der Innenseite halbhoch links ein.

104' Martínez: Innenverteidiger Diego Carlos schenkt den Bayern einen völlig unnötigen Eckball. Kimmich führt aus und der Ball landet bei Alaba. Der Abwehrchef feuert mit links aufs Tor, Bono kann nur nach vorne abwehren und der kurz zuvor eingewechselte Martínez trifft per Kopf.

Die Noten

Eingewechselt

70' Corentin Tolisso (2,5) für Sané

99' Alphonso Davies für Hernández

99' Javi Martínez für Goretzka

112' Jérôme Boateng für Alaba