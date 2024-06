„Auf jeden Fall“: Gruda träumt von Bayern-Wechsel

Der 1. FSV Mainz 05 hat wohl nur wenig Chancen, Brajan Gruda über das anstehende Transferfenster hinaus halten zu können. „Ich mache mir da keinen Stress, vertraue meinem Berater zu hundert Prozent – das wird alles geregelt“, zitiert die ‚Bild‘ den 20-Jährigen, der mit deutlichen Worten fortfährt: „Ich hätte schon Lust, den nächsten Schritt zu machen. Und ich denke für mich auch, dass ich so weit bin.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Botschaft ist eindeutig: Gruda strebt einen Transfer an. Sein großer Traum ist der FC Bayern, wie das Offensivjuwel offen zugibt. Auf die Frage, ob ein Wechsel nach München ein Lebenstraum sei, antwortet Gruda: „Auf jeden Fall. Jeder Fußballer träumt schon als Kind davon, mal bei Bayern zu spielen.“

Lese-Tipp

Bayern holt Talente-Duo an Bord

Dass dies heißt, dass er schon in diesem Jahr auf einen Wechsel zum gestürzten Rekordmeister forcieren will, ist damit aber natürlich nicht gesagt. Seine Chancen auf einen Bayern-Transfer stehen ohnehin nicht gut. Zwar wurde Gruda zuletzt in München gehandelt, jüngsten Berichten zufolge wollen die Verantwortlichen an der Säbener Straße auf dem anstehenden Transfermarkt aber auf Soforthilfen setzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine solche ist der 20-Jährige womöglich noch nicht. Ein Transfer zu einem der anderen Interessenten scheint da realistischer. Zuletzt wurden unter anderem Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Klubs aus England mit ihm in Verbindung gebracht.