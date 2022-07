VfB: Perea unterschreibt heute

Juan José Perea wird in Kürze beim VfB Stuttgart anheuern. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der 22-jährige Kolumbianer bereits an der Mercedesstraße eingetroffen. Noch heute soll Perea seine Unterschrift unter einen bis 2026 datierten Vertrag setzen.

Der Stürmer kostet zwei Millionen Euro plus Boni und kommt vom griechischen Erstligisten PAS Giannina. Im regulären Liga-Betrieb steuerte Perea sechs Treffer und drei Vorlagen in 23 Pflichtspielen bei. In den anschließenden Play-offs erzielte er vier Treffer in neun Partien. Perea ist sowohl zentral als auch auf dem Flügel einsetzbar.