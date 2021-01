Freiburg & Düsseldorf an Tinnerholm interessiert

Anton Tinnerholm vom New York City FC weckt Begehrlichkeiten in Deutschland. Laut dem schwedischen ‚Aftonbladet‘ bekunden der SC Freiburg sowie Fortuna Düsseldorf Interesse am schwedischen Rechtsverteidiger. „Es gibt einige Gerüchte. Ich bin offen für alles und bereit zuzuhören und würde viele Faktoren berücksichtigen“, wird der 29-Jährige zitiert.

Auch aufgrund der unklaren Situation, wann die MLS-Saison 2021 starten kann, macht sich Tinnerholm Gedanken um einen Wechsel nach Europa. An New York ist der neunfache Nationalspieler Schwedens noch bis 2022 gebunden.