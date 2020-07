Arsenal: Mustafi fällt monatelang aus

Shkodran Mustafi wird dem FC Arsenal bis in den Herbst hinein fehlen. Wie die Gunners vermelden, wurde der deutsche Innenverteidiger am Knie operiert und kann wohl erst wieder im Oktober auf den Platz zurückkehren.

Mustafi hatte sich die Verletzung im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City (2:0) zugezogen. Eine OP war unumgänglich. „Nach dieser Enttäuschung habe ich die Situation akzeptiert. Jetzt konzentriere ich mich darauf, schnell gesund zu werden und wieder auf den Platz zurückzukehren“, so der 28-Jährige auf Instagram.

Shkodran had a successful small procedure to his right hamstring on Saturday. He is aiming to return to full training in October.



