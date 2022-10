Bachmann in die Bundesliga?

Janik Bachmann hat das Interesse mehrerer Klubs geweckt. Die ‚Bild‘ berichtet, dass „einige Zweitligisten und ein Bundesligist“ am Mittelfeldspieler vom SV Sandhausen dran sind.

Bachmanns Vertrag in Sandhausen läuft am Saisonende aus. In der laufenden Saison stand der 26-Jährige immer in der Startelf – mal als Mittelfeldspieler, mal als Stürmer. Auch als Innenverteidiger lief Bachmann in der Vergangenheit schon auf.