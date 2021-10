Auch Dortmund buhlte um Bayern-Talent Wenig

Borussia Dortmund zeigte Interesse an Marcel Wenig, der zurzeit für die U19 des FC Bayern aktiv ist. Das berichtet die ‚Bild‘. Laut der Boulevardzeitung kam es zwischen dem BVB und den Vertretern des 17-Jährigen aber nie zu Verhandlungen. Die Dortmunder sollen davon ausgehen, dass sich Wenig Eintracht Frankfurt anschließen wird, sollte er die Bayern verlassen.

Der Vertrag des Offensivtalents in München läuft zum Saisonende aus. Der Rekordmeister würde gern verlängern, ob es dazu kommt, ist aber offen. Die SGE wurde bereits am gestrigen Dienstag mit Wenig in Verbindung gebracht, der in der aktuellen Saison auch dreimal für die zweite Mannschaft der Münchner zum Einsatz kam.