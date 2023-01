Wegen Bobic: Dicke Luft bei der Hertha?

Die Gerüchte um ein Engagement von Fredi Bobic beim DFB haben bei Hertha BSC scheinbar zu internen Dissonanzen geführt. Der ‚Sport Bild‘ zufolge hätten sich die Verantwortlichen um Kay Bernstein ein früheres Bekenntnis von Bobic zur Hertha gewünscht. Erst in der vergangenen Woche hatte der 51-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ erklärt: „Ich denke nur an Hertha BSC. Dass mein Name gespielt wird, ist vielleicht auch Wunschdenken.“ Umgekehrt sei Bobic davon irritiert gewesen, dass sich die Alte Dame bereits frühzeitig mit möglichen Nachfolgern beschäftigt habe, obwohl es vom DFB keine Signale gegeben habe, ihn zu verpflichten.

Auch nachfolgendes Zitat von Bernstein habe den Geschäftsführer Sport verwundert: „Ja. Ich stehe immer auf dem Standpunkt: Reisende soll man nicht aufhalten“. Mit Blick auf die Nebengeräusche rund um seine Person erklärt Bobic: „Ich finde spannend, wie viele darauf reagieren und wie sie darauf reagieren – auch im eigenen Klub.“ Worte, die durchaus als Spitze in Richtung Bernstein verstanden werden können. Es macht ganz den Eindruck, als müsste in der Hauptstadt zeitnah ein klärendes Gespräch geführt werden.

