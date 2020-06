Harnik vorerst zurück nach Bremen

Martin Harnik wird zur nächsten Saison vom Hamburger SV zum SV Werder Bremen zurückkehren. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, ist dem HSV mit dem Aufstieg auch eine feste Verpflichtung des Leihspielers entgangen, die laut Frank Baumann sogar obligatorisch gewesen wäre: „Es gab eine Kaufverpflichtung bei einem Aufstieg des HSV.“ Große Hoffnungen steckt man bei Werder in den Rückkehrer aber nicht: „Wir müssen doch erst mal schauen, in welcher Liga wir spielen und wie dann unser Kader aussieht.“

Die Bremer hätten also von einem Aufstieg des Rivalen profitieren können, da immerhin zwei Millionen Euro geflossen wären. Unterstützen kann Harnik die Bremer in den anstehenden Partien gegen Heidenheim allerdings nicht: „Martin Harnik wird ab dem 1.Juli wieder Spieler des SV Werder Bremen sein, kann in der Relegation aber nicht zum Einsatz kommen.“