Hertha macht Goller zum Profi

Tim Goller setzt seine Entwicklung bei Hertha BSC fort. Wie der Hauptstadtklub offiziell bestätigt, wurde das Torwart-Talent an seinem heutigen 18. Geburtstag mit seinem ersten Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Das bisherige Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen.

Goller wird seit 2017 in Berlin ausgebildet. Aktuell ist er Stammkeeper der U19, debütierte in dieser Spielzeit aber bereits im Herrenbereich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost. „Tim zählt mit seinen konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren zu unseren absoluten Top-Talenten. Die Teilnahme am Profi-Trainingslager in Florida und sein U23-Debüt gegen Jena unterstreichen seine erfolgreiche Entwicklung“, so Geschäftsführer Fredi Bobic.

