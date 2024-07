Real vor Doppel-Deal | Mini-Ablöse für Eriksen

Zwei Unterschriften in Sicht

Alphonso Davies (23) soll erst im Sommer 2025 zu Real Madrid kommen, dann ablösefrei. Darauf haben sich Davies und Real verständigt, hieß es jüngst in Spanien. In die Karten spielt das Ferland Mendy (29). Der Franzose wird auf der linken Abwehrseite somit weiterhin gebraucht. Und um einen ablösefreien Abgang im nächsten Jahr zu vermeiden, steht nun eine Vertragsverlängerung an. Mindestens bis 2026, womöglich sogar ein Jahr länger, soll Mendy laut der ‚as‘ verlängern.

Dani Carvajal (32), seit Jahren auf der gegenüberliegenden rechten Seite gesetzt, wird wohl ebenfalls seine Unterschrift setzen. Auch der spanische Europameister ist nur noch bis 2025 gebunden, soll angesichts seines fortgeschrittenen Alters aber erstmal nur um eine weitere Saison verlängern, berichtet die ‚as‘. Als potenziellen Nachfolger hat Real übrigens seinen Ex-Spieler Achraf Hakimi (25/Paris St. Germain) im Visier.

Eriksen vor dem Abflug?

Schon länger steht Christian Eriksen (32) bei Manchester United auf der Liste der Verkaufskandidaten. Das Onlineportal ‚CaughtOffside‘ berichtet nun, dass die Red Devils den offensiven Mittelfeldspieler für schlappe fünf Millionen Euro ziehen lassen würden. Das wäre aber immer noch ein Transferplus, schließlich hatte United vor zwei Jahren ablösefrei zugeschnappt. Auf der Lauer sollen jetzt der RSC Anderlecht und Eriksens Ex-Klub Ajax Amsterdam liegen.