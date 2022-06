Bilbija wechselt zum HSV

Vorne links hinterlässt der Abgang von Faride Alidou (20) zu Eintracht Frankfurt eine Lücke im Kader des Hamburger SV. Nun reagiert der Fast-Aufsteiger und beendet die Vakanz mit der Verpflichtung von Filip Bilbija (22). Der gebürtige Berliner soll seinen Teil dazu beitragen, dass die Rothosen nach fünf langen Jahren die Rückkehr in die Bundesliga feiern. Zuletzt scheiterte man in der Relegation knapp an Hertha BSC.

Bilbija unterschreibt beim HSV einen Vertrag bis 2026. Der Neuzugang, so Sportvorstand Jonas Boldt, „ist ein junger und sehr vielseitiger Offensivspieler, der speziell in der gerade beendeten Saison eine auffällige und gute Entwicklung genommen hat. Diese wollen wir weiter vorantreiben, denn wir sehen in Filip großes Potenzial und trauen ihm weitere Entwicklungsschritte zu, weshalb er hervorragend zum HSV und zu unserem Weg passt.“

Dass er die nötige Qualität mitbringt, hat Bilbija in der abgelaufenen Zweitligasaison bewiesen. Mit sieben Toren konnte er den Abstieg des FCI zwar nicht verhindern, avancierte aber immerhin zum besten Torschützen seiner Mannschaft. Hinzu kommen zwei Vorlagen. Wettbewerbsübergreifend war Bilbija an elf Ingolstädter Toren beteiligt.