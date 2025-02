„Wird erneut Thema“: Elvedi spricht über Wechsel

Nico Elvedi kann sich im kommenden Sommer einen Wechsel vorstellen. Gegenüber dem ‚SRF‘ sagt der 28-Jährige dazu: „Es wird wohl nach dieser Saison erneut ein Thema sein. Ich habe das offen kommuniziert. Wenn sich etwas ergibt, schaue ich mir das an. Es muss allerdings ein Schritt vorwärts sein, eine Steigerung zu Gladbach.“ Der Vertrag des Schweizers läuft noch bis 2027, bereits in der Vergangenheit hat er mit einem Transfer in die Premier League geliebäugelt.

Auch in dieser Saison zählt der Innenverteidiger, der bald zehn Jahre bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, zum Stammpersonal, am vergangenen Wochenende hatte sein Fehlpass die spielentscheidende Rote Karte für Torhüter Jonas Omlin zur Folge. Insgesamt stand der 56-fache Nationalspieler der Eidgenossen bereits in 319 Pflichtspielen für die Fohlen auf dem Platz.