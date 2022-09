Plattenhardt über Verlängerung & Wechsel

Marvin Plattenhardt und Hertha BSC befinden sich im Austausch über eine Vertragsverlängerung. Wie der Linksverteidiger im Interview mit dem ‚kicker‘ erläutert, sprechen beide Parteien miteinander, die Verhandlungen seien aber noch lange nicht abgeschlossen. „Es wird sicher noch einige Gespräche geben“, so der ehemalige deutsche Nationalspieler, der nur noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit an den Hauptstadtklub gebunden ist.

Einen Wechsel wolle der 30-Jährige nicht ausschließen, dennoch deutet er an, in Berlin bleiben zu wollen: „Ich weiß, dass ich ein Umfeld brauche, in dem ich mich wohlfühle. Das habe ich in Berlin bei Hertha, und das weiß ich zu schätzen.“ Den Kaderumbruch aus der vergangenen Sommer-Transferperiode betrachtet Plattenhardt, der inzwischen Kapitän der Berliner ist, zudem positiv: „Wir haben uns im Vergleich zum vergangenen Jahr auf jeden Fall verstärkt.“