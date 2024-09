Bei Elversberg-Klatsche: Hertha-Talent schreibt Geschichte

Bei Hertha BSC gab es trotz der bitteren 1:4-Niederlage gegen die SV Elversberg am heutigen Sonntagnachmittag auch eine gute Nachricht. Denn Toptalent Boris Lum trug sich in die Geschichtsbücher der Alten Dame ein. Das Mittelfeld-Eigengewächs feierte in der 85. Spielminute sein Profidebüt. Mit 16 Jahren und 363 Tagen löst Lum damit Shervin Radjabali-Fardi, der 2008 mit 17 Jahren und zwei Monaten auflief, als jüngsten Hertha-Profi ab.

Lum gilt als eines der größten Talente der Hertha-Akademie. Trotz seines jungen Alters läuft der auf der Sechs beheimatete Mittelfeldspieler bereits für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf. In seinem bis 2026 datierten Fördervertrag ist dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro verankert. In der Vergangenheit zeigten Tottenham Hotspur, Manchester City sowie Bayern München und Bayer Leverkusen Interesse.