Mehr Offensivpower: Augsburg schnappt sich Essende

Der FC Augsburg setzt einen Impuls in der Offensive und nimmt einen neuen Stürmer unter Vertrag. Samuel Essende vom portugiesischen Erstligisten FC Vizela in die Fuggerstadt. Wie der FCA mitteilt, wird der 26-jährige Kongolese (ein Länderspiel) mit einem Kontrakt bis 2028 ausgestattet. Für Essende fließen dem Vernehmen nach bis zu fünf Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Augsburg soll der 1,92 Meter große Rechtsfuß vor allem seine hohe Geschwindigkeit einbringen und so Trainer Jess Thorup mehr Möglichkeiten in der Offensive bieten. Essende wechselt mit der Empfehlung von 15 Ligatreffern in 31 Partien nach Augsburg. Nach FT-Informationen stand der Angreifer auch auf der Einkaufsliste von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.

Lese-Tipp

Augsburgs Plan mit Beljo

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic erklärt: „Samuel ist ein athletischer Stürmer, der mit seiner Schnelligkeit und dynamischen Spielweise unser Offensivspiel variabler machen wird. Er hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich bis hin zum Nationalspieler entwickelt. Beim FCA soll er den nächsten Schritt in einer Top-5-Liga machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Samuel viel Erfolg beim FCA.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Neuzugang freut sich „sehr auf den FC Augsburg und die Bundesliga. Die FCA-Verantwortlichen haben sich intensiv um mich bemüht und mir eine vielversprechende Perspektive aufgezeigt. Die Bundesliga ist eine großartige Liga, und ich bin gespannt darauf, hier zu spielen.“