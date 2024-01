FC Bayern: Boey macht sich auf den Weg

Sacha Boey hat sich am heutigen Samstagmorgen in einem Privatjet auf den Weg nach München gemacht. Die Ankunft des 23-jährigen Rechtsverteidigers ist laut ‚Sports Digitale‘ für 10 Uhr geplant. Im Anschluss stehen Medizincheck und Vertragsunterschrift beim FC Bayern an.

Der deutsche Rekordmeister zahlt knapp 30 Millionen Euro Ablöse an Galatasaray. Laut türkischen Medien soll Boey ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro netto beziehen, an Bayern bindet sich der Franzose dem Vernehmen nach bis 2029.