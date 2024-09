Angezählter TSG-Coach: Matarazzo kritisiert eigenes Team

Pellegrino Matarazzo fordert eine bessere Mentalität von seinen Spielern und mehr Ruhe im Verein ein. Auf der Pressekonferenz nach der Niederlage bei Union Berlin (1:2) kritisierte der aktuell umstrittene Coach der TSG Hoffenheim seine Spieler hart: „Die Leistung meiner Mannschaft war nicht auf Bundesliga-Niveau. Union war in allem viel schärfer. Es muss jeder selbst in den Spiegel gucken und sich fragen, warum waren die schärfer, das kann nur jeder selbst beantworten.“

Zudem mahnte der 46-Jährige die Unruhe rund um den Verein und die immer wiederkehrenden Fanproteste gegen Klub-Mäzen Dietmar Hopp an: „Es geht darum, diese externen Störgeräusche hinter uns zu lassen. Am Ende ist die Situation aber, wie sie ist. Wir sind keine Opfer und leben nicht in der Vergangenheit. Wir haben alles selbst in der Hand und wir haben die Qualität und müssen handeln. Intern, in der Kabine, geht es immer um uns und unseren nächsten Schritt.“ Die TSG befindet sich nach drei Niederlagen in Folge mittlerweile auf Rang 15 der Bundesligatabelle.