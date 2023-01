Hoffenheim reagiert auf Rutter-Berichte

Die TSG Hoffenheim zieht Konsequenzen aus den Transfergerüchten um Georginio Rutter. Wie der Bundesliga-Klub mitteilt, wird der französische Stürmer bis auf weiteres „nicht vollumfänglich am Training“ teilnehmen. Zudem werde er nicht im anstehenden Testspiel gegen Servette Genf am Montag zum Einsatz kommen. Übereinstimmenden Berichten zufolge bahnt sich ein Transfer des 20-Jährigen zu Leeds United an.

Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen erklärt: „Georgi ist mit einem großen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt. Er ist ein sehr junger Mann und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass ihn die aktuelle Situation beschäftigt. Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte.“ Es gebe „mehr als nur einen Klub, der sich intensiv um den Spieler bemüht. Letztlich müssen wir entscheiden, was für die TSG Hoffenheim unter den gegebenen Umständen das Beste ist.“

